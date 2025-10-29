日本銀行は29日30日と、高市政権発足後、初めての政策決定会合を開きます。アメリカでも28日から、FOMC＝連邦公開市場委員会が開催されていて、2会合連続で利下げすると見込まれています。こうしたなか日銀では、日米合意に基づく関税措置の国内経済への影響を、まだ見極める必要があるとの意見が強く、政策金利を現在の0.5％程度で据え置く公算が高まっています。しかし9月の決定会合では、利上げを主張する意見も出ていることか