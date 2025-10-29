女優・南果歩が２９日、都内で主演のショートフィルム「日々をつなぐ」（井上博貴監督）のイベントを行った。再発乳がんの患者を主人公に、病との向き合い方を描いた１９分の短編。南自身、９年前に乳がんのステージ１の診断を受け、温存療法を選択して今に至る。「今回『これはやらねば』と思って出演した。演じながら、実際に医師からがんの宣告を受けたことを思い出した。実人生と役は切り離して役を作るタイプだが、今回