ドジャース大谷翔平投手（３１）が異次元の活躍で世界を驚かせている。２８日（日本時間２９日）に本拠地ロサンゼルスで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦には、「１番・投手兼指名打者」で先発出場。記念すべきＷＳ初登板は７回途中４失点で敗戦投手となり、打者としても３打数無安打（１四球）に終わった。とはいえ、前日２７日（同２８日）の第３戦では２本塁打を含む４打数４安打３打点に加え