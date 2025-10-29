国内女子プロゴルフツアーの樋口久子・三菱電機レディスは３１日から３日間、埼玉・武蔵丘ＧＣ（６６９０ヤード、パー７２）で行われる。第１ラウンドの組み合わせが２９日、発表された。米ツアーを主戦場とする渋野日向子（サントリー）は国内ツアー４週連続出場のラストとなる４戦目。今季１勝の菅楓華（ニトリ）、高橋彩華（さやか、フリー）と同組となり、初日は午前９時４３分にティーオフする。前週に今季４勝目を挙げ