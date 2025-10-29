ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２９日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは「昨日の番組内５時台のクイズコーナーで間違いがありました」と、２８日に生放送した同番組の「みんなで挑戦！脳シャキクイズ」コーナーで間違いがあったことを明かした。このクイズは「栗の中に火を入れたら何になる？」。ヒント１が「栗を英語に」で安住アナは「マロンでいい