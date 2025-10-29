29日あさの鹿児島県内は、今季一番の冷え込みとなり、各地で最低気温を更新しました。 29日あさ、午前6時半ごろの伊佐市の曽木の滝です。寒い朝に川の水温が気温よりも高いときに発生する川霧が見られました。 29日の県本土は高気圧に覆われ、放射冷却が強まり、今季の一番の冷え込みとなりました。 伊佐市大口で5.1度、さつま町柏原で6度、霧島市溝辺で8.2度など11月中旬から下旬並みに冷え込み、県内33の観測地点のうち、13地