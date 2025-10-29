「コメ対策チーム」も解散の見通し高支持率で船出した高市内閣にあって、物議を醸しているのが「コメ問題」だ。小泉進次郎議員（44）に代わり農水相の座に就いた鈴木憲和大臣（43）が、就任早々に先祖返りとでもいうべき“復古農政”を掲げたのだ。専門家は「コメの価格を下げる手を打たない」方針なのだという。それに対し、小泉氏を農水相に抜てきした石破茂前首相（68）を「週刊新潮」が取材すると、「大いなる反論」を展開