櫻井翔 櫻井翔と天海祐希が出演するセブン‐イレブン・ジャパン新TVCM「ミッション！？」篇を、11月4日より全国で放送を開始する。【動画】櫻井翔＆天海祐希が出演、セブン‐イレブン「ミッション！？篇」CM＆メイキング第３弾となる新CMでは、櫻井扮する宇宙人アルバイトが、店頭でできたての「揚げ鶏」を元気よくお客におすすめ。オーナー役の天海とともに「おかずにもぴったりなんです」と、商品の魅力を温かく