「サ高住」で業界トップ 「介護はグローバルに展開していくべき魅力ある分野。国内基盤を盤石にするためにも、信頼できるパートナーと組んで展開していきたい」─。このように意気込みを語るのは学研HD社長の宮原博昭氏。同社は日本生命と資本業務提携を結んだ。 学研HDと言えば学習参考書や児童書の出版をはじめ、「学研教室」に代表される塾や学習教室の運営といった教育分野のイメージが強い