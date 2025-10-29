ソフトバンクの柳町達（28）が値千金の勝ち越しの適時三塁打を放った。ソフトバンクに「スタメン定着後すぐアラサー」の悪循環…来季も“全員揃わない年”にならないか同点で迎えた六回1死二塁で、阪神先発・才木の147キロの直球を引っ張った打球は右翼線へ。「切れるな」と願った打球は線上に落ち、これが勝ち越し打となった。茨城県出身。慶応高から慶大を経て2019年のドラフト5位でソフトバンクに入団した。柳町は当時