「テンポがいいときは問題ないんですが……」“松井秀喜キラー”だった元阪神ドラ1投手 遠山奨志さんは京都の高校で球児を熱血指導中日本シリーズ第3戦に先発し、6回途中2失点で降板した阪神の才木浩人（26）について、コーチ経験のある球団OBがこう続ける。「ストレートの回転数がメジャー平均を大きく上回る2700以上を誇る才木は、この日も文句ナシの球質だった。ただ心配なのは、ピンチを迎えた場面で投球の間合いを長く取る