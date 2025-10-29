今夏の甲子園を初制覇した沖縄尚学（沖縄1位）の来春センバツ出場は厳しい状況となった。【専大松戸・持丸監督コラム】不屈の男ロッテ美馬学を語る…「引退するのになぜ手術？」その答えがどこまでも彼らしかった28日、宮崎市内で行われた秋季九州大会準々決勝で、神村学園（鹿児島1位）と対戦。エース左腕の末吉良丞（2年）は4点を追う八回に代打で登場し、そのまま九回マウンドに上がったものの、流れは変えられず、1-4で敗