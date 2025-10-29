秋田朝日放送 大館市の小中学校で子どもたちに新米のきりたんぽなど地元の食材を使った給食が提供されました。 大館市では２０１７年度から年に１回、市内の給食センターの栄養士が地元大館の食材などを使った給食を考案し「ワンだふる給食」として提供しています。この日の給食は、大館産のネギや、あきたこまちの新米で作られたきりたんぽ、特産のとんぶりが入ったサラダなどです。地元のおいしい食材を児童たちは