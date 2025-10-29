県内ではクマの目撃情報が相次いでいます。28日夜、中野市の民家でクマ1頭が、29日朝は飯田市の民家ではクマ2頭の目撃情報がありました。28日午後8時半ごろ中野市三ツ和の民家敷地内でクマを目撃したと通報がありました。警察が現場に向かいましたがクマは見つかっていません。人や物への被害は確認されていないということです。目撃されたクマは1頭で体長50センチから80センチくらいで、通報した住人によりますと現場からすぐに立