飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」が開幕した。4Rは1枠から発進した佐藤摩弥（33＝川口）が西原智昭との先手争いを制し、そのまま押し切った。「西原さんは見えましたが行けましたね。一時よりは乗りやすくなっています」と、まずは笑顔。快勝に見えたが、課題もある様子。「手前が少し弱い。1人で走る分には問題ないが、さばくとなると、これでは足りない。もっと上を求めてパーツ交換します。タイヤもなか