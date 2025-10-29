29日、新潟市南区の国道で車両火災が発生し、午後0時15分時点で炎上中です。消防による消火活動が行われています。車両火災が発生したのは新潟市南区戸頭の国道8号上、戸頭北の交差点付近です。警察によりますと29日午前11半ごろ、目撃者から「車が燃えている」と通報がありました。普通貨物自動車が単独で燃えているということで、午後0時15分時点で炎上中です。運転手は逃げ出して無事だということです。けが人は確認されていま