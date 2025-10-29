※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。『山の木、とどけ！ つなげる つながる 木の仕事』コルク代表・佐渡島庸平が気になる1冊の“裏方”に注目する連載「編集者の顔が見てみたい!!」。第4回目をご紹介します。 ■◎今月の編集者テキサスブックセラーズ主宰キッチンミノルさんキッチンミノル●大学時代よりカメラを始め、写真家・杵島隆氏の薫陶を受け写真の道へ。『たいせつなぎゅうにゅう』（2021）