CHiCO with HoneyWorksが、シングル「くすぐったい。」と「戦場の華」を2タイトルを同時リリースした。シングル2作品がいずれもアニメタイアップに決定したことで話題になっていた本作は、甘酸っぱい恋模様を描いたキュートなポップチューンで、TVアニメ『キミと越えて恋になる』のオープニングテーマ「くすぐったい。」。そして、ストレートなロックサウンドで魅せるTVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』