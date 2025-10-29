Toi Toi Toiが、最新曲「Fortune World」を本日配信リリースした。今作は、アップテンポで耳に残るサウンドに、前向きで共感性の高い歌詞が重なり合い、ライブでも日常でも気持ちを明るく照らしてくれる応援ソングだという。歌詞では、占いをモチーフに物語の“お決まり”を飛び越えたい気持ちや、占いの結果に一喜一憂するリアルな心情を描いている。また、「パッパッパッ」「キラッキラッキラッ」といったオノマトペが軽快に響き