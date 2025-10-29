LOVEBITESのギタリスト・Miyakoが、ギターをピアノに持ち替えて、世界的バンド／アーティストの名曲をクラシック調にアレンジし、ピアノでカバーしたEP『Etude Op.25（凱歌のエチュード）』を本日リリースした。◆Miyako 動画本作は、Miyakoが影響と感銘を受けてきた海外のアーティストの名曲をピアノでカバーした作品になっている。全6トラック収録で、先行シングルとしてすでに公開されているジューダス・プリーストの「ペインキ