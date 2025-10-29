¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤È¤Ä¤Å¤¯°ìÎÝÂ¦¤ÎÄÌÏ©¤ÇÂ­¤ò»ß¤á¡¢¼èºà¤ËÃúÇ«¤Ë±þ¤¸¤¿ºå¿À¤ÎÊá¼ê¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö£²ÀïÌÜ¤ËÂçº¹¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡¢4²óÉ½¤ËºÍÌÚ¹À¿Í¡Êº¸¡Ë¤«¤éÆ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»³ÀîÊæ¹âphoto by Kyodo News¡Ú£´ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹â¤¬£²ÀïÏ¢È¯¡Ûºå¿À