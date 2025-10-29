イメージビジョン株式会社は、datacolor社のキャリブレーションツール「SpyderExpress」を10月31日（金）に発売する。価格は2万5,000円。 3ステップでモニターの色調を最適化するツール。従来製品と比べ作業時間を短縮し、約90秒で色調整を完了できるという。 使用イメージ 組み込まれたサンプル画像による調整前後の比較表示、スキントーンやシャドウ、ハイライトの細部調