『えむふじんがあらわれた！家族で初めての大学受験』（えむふじん/KADOKAWA）第21回【全23回】【漫画】『えむふじんがあらわれた！家族で初めての大学受験 』を第1回から読む5人家族の日常を描く、月間1000万PV超の人気ブログ「えむふじんがあらわれた」。その中で大好評だった長男・えむおの大学受験のエピソードが一冊に。 勉強嫌いな息子と、それを見守る家族の笑って泣ける奮闘の日々。家族の絆がさらに強くなっていく