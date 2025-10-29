大麻とコカインを販売目的で違法に所持していたとして、警視庁が大学生の男を逮捕しました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市の大学生・井上登剛容疑者（22）で、今年8月上旬、大阪市内の自宅で乾燥大麻およそ70グラムとコカインおよそ4グラムを販売目的で所持した疑いがもたれています。警視庁によりますと、井上容疑者はSNSを使って客を集めていたとみられ、自宅などからはあわせておよそ3キロの乾燥大麻とみられる