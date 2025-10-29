和楽器バンド・鈴華ゆう子が、ソロアルバム『SAMURAI DIVA』を本日リリースした。さらに、ORANGE RANGE・HIROKIとのコラボレーションが実現したアルバム収録曲の「The Battle of the Monkey and the Crab」のリリックビデオを本日19時より公開した。◆鈴華ゆう子 動画「The Battle of the Monkey and the Crab」は、楽曲プロデュースをORANGE RANGEのプロデュースも手掛けるシライシ紗トリが担当し、「さるかに合戦」という古い民