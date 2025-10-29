28日、対面では初となる日米首脳会談が行われました。横須賀のアメリカ軍基地では、親しげな様子を見せるなど友好関係をアピールした高市総理とトランプ大統領。総理周辺からは今回の会談について「100点満点」との声も聞こえますが、果たして…？【写真を見る】ファーストリテイリング・柳井会長や、楽天・三木谷会長の表情は…ユニクロ・楽天・アップルも… トランプ氏 企業トップと夕食会28日夜、都内の在日アメリカ