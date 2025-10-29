楽天が29日、小孫竜二投手（28）、柴田大地投手（27）、宮森智志投手（27）、松井友飛投手（26）、弓削隼人投手（31）、松田啄磨投手（23）、徳山一翔投手（23）、山田遥楓内野手（29）、山崎剛内野手（29）、前田銀治外野手（21）、育成の永田颯太郎内野手（25）の計11人に来季の選手契約を結ばないことを通達したと発表した。松田、徳山、前田には育成契約を打診した。今後の去就は山田は未定だが、その他の選手は現役続行を