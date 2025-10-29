【モデルプレス＝2025/10/29】フジテレビアナウンサーの小澤陽子が10月28日、自身のInstagramを更新。娘の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】フジ美人アナ「大きくなった」と話題の1歳娘◆小澤陽子アナ、娘の様子公開小澤アナは「私のhappyを保ってくれる外的要因」とつづり、ネイルや風景などの写真を多数投稿。中でも「子」と記載し、目をスタンプで隠しているものの、笑顔でおどけたポーズを取ったり、椅子に座り美味し