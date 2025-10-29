【モデルプレス＝2025/10/29】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が10月26日、自身のInstagramを更新。香港での写真に反響が寄せられている。【写真】指原プロデュースアイドル「綺麗」香港で美ウエスト披露◆鈴木瞳美、美ウエスト輝くスタイル披露鈴木は「in香港」とつづり、オフショットを複数枚公開。ベレー帽を被った鈴木は、ミニ丈の白いトップスに淡い色のダメージデニムを合わ