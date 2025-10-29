きょう午前3時半前、福岡県みやこ町の住宅で、47歳の弟をナイフで切りつけ殺害しようとしたとして、井田徹容疑者（49）が逮捕されました。取り調べに対し容疑を認めているということです。住宅では母親のてる子さん（73）があおむけに倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。てる子さんの胸には刺し傷があり、警察は井田容疑者が刺したとみて詳しく調べています。