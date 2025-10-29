脚本家の吉田恵里香さんが２４日、青森県八戸市内で開かれた八戸市民大学講座（八戸市教育委員会主催）の講師を務め、ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」の脚本に込めた思いを語った。吉田さんは、笑顔で会場に現れ、聞き手の女性との対談形式で講演。人気を集めた「虎に翼」について、「強い女性の話が書きたかった。『日本初』で活躍した女性の中でも、（主人公のモデルにした判事）三淵嘉子さん（１９１４〜８４年）は光り輝い