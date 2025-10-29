■MLBワールドシリーズ第4戦ドジャース2−6ブルージェイズ（日本時間29日、ドジャー・スタジアム）ドジャースは本拠地でのワールドシリーズ（WS）第4戦で逆転負けを喫し、対戦成績を2勝2敗の五分とした。「1番・投手兼DH」で“WS初登板”に臨んだ大谷翔平（31）は、6回0/3、93球を投げて、被安打6（1本塁打）の4失点、奪三振6、四死球1。プレーオフ初黒星となり、打撃では3打数無安打（1四球）で7試合ぶりのノーヒットだった。