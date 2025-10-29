山田太一脚本の名作ドラマ『岸辺のアルバム』が、倉持裕の脚色、木野花の演出、小林聡美の主演により初めて舞台化され、2026年4月3〜26日に東京芸術劇場シアターイースト、同5月に松下IMPホールにて上演されることが決まった。【写真】本作出演・細田佳央太、朝ドラ『あんぱん』出演でも話題に山田太一が原作・脚本を務め、1977年に放送されたドラマ『岸辺のアルバム』（TBS系）は、一見平和で平凡な中流家庭の崩壊と再生を描