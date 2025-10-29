長崎から東京にペンギンがお引っ越ししました。その目的は“婚活”です。今回、婚活するのは「長崎ペンギン水族館」のオスのキングペンギン「ジュン」です。のんびり屋で食べることが大好きな17歳。人間でいうと40歳くらいなんだそうです。そのジュンですが、長崎の水族館ではオスの友達とはいつも一緒にいて仲良しですが、メスに対しては控えめな態度なんだそうです。長崎ペンギン水族館の小塩祐志さんは「異性へのアピールもほと