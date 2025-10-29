Vaundyが、新曲「偉生人」を本日リリースした。◆Vaundy 動画本楽曲は、2021年にNHK大河ドラマ『青天を衝け』のインスパイアードソングとして制作され、音源のリリースはされぬまま同ドラマのスペシャルムービー内のみで聴けた楽曲で、4年越しに音源化を果たした。ジャケット写真とMVには『青天を衝け』にて主役である渋沢栄一を演じた俳優・吉沢亮が出演。なお、ジャケット写真はVaundy本人が撮影したという。本日20時に公開され