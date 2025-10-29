冬支度が着々と進んでいます。青森県弘前市の庭園では、木の枝が雪の重みで折れるのを防ぐ「雪吊り」の作業が始まりました。県内の最高峰・岩木山を望むなか、縄を枝に結びつける様子は晩秋の風物詩で、作業は来月10日ごろまで続く予定です。