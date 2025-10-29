70年以上の伝統を持つ大型SUV、日本カムバック日産は2025年10月29日、「ジャパンモビリティーショー（JMS）2025」会場にて、大型SUV「パトロール」を出展し、日本市場へ投入することを発表しました。 【写真でみる】これが日産「パトロール」です！「パトロール」は初代が1951年に登場、1980年以降は「サファリ」と改名され、2007年まで日本で販売されていました。海外ではモデルチェンジを続け、2024年発表の7代目（Y63型）は、