ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２８日（日本時間２９日）に本拠地ロサンゼルスでのブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、６回０／３を１被弾を含む６安打４失点、６三振１四球でポストシーズン初黒星（２勝１敗）を喫した。打者では３打数無安打、１四球だった。チームは２―６で逆転負けして、王手をかけることはできなかった。対戦成績は２勝２敗のタイとなり、決着は敵地ト