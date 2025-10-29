法人向け清掃ロボット「JILBY」のデモンストレーション＝29日午前、東京都品川区アイリスオーヤマ（仙台市）は29日、法人向け清掃ロボット「JILBY（ジルビー）」を2026年半ばに発売すると発表した。NTT西日本グループの人工知能（AI）技術を活用し、ロボットが使用者と対話したり、最適な清掃ルートを提案したりできるのが特徴だ。アイリスとNTT西は29日、AIが空間や環境変化を認識して自律的にロボットを制御する技術「フィジ