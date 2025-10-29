登山家の野口健氏が２９日、Ｘを更新。山形県の小学校の近所にクマが発見されたというニュースに「もう、歩いての通学は恐ろしすぎる」と危機感を募らせた。日に日に拡大していくクマによる被害だが、この日は山形県の小学校近くでクマが発見され、小学校入り口のガラスが割られていた…というネット記事を添付。ケガ人はおらず、クマは小学校の中には入らず、その場を立ち去ったというが、念のため休校となった。野口氏は「