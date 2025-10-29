山田涼介が、11月8日21時放送の土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（フジテレビ系）で新作エピソードの一つ『止まらなければ生きられないゲーム』に主演することが発表された。山田は『世にも奇妙な物語』初出演。【写真】山田涼介、「ジェラピケ」まとってリラックスもこもこルームウェア姿など特別ビジュアル公開おなじみのストーリーテラー・タモリとキャストが“奇妙な世界”へといざなう『世にも奇