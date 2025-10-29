「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース２−６ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ブルージェイズが逆転勝ちで２勝２敗のタイに戻した。これで本拠地・トロントに戻って第６戦が行われることも決定。主砲のゲレーロＪｒ．が大谷翔平投手から価値ある決勝弾を放った。ポストシーズンで打率４割超の主砲は、１球の失投を見逃さなかった。三回、１死一塁から浮いたスイーパーを完璧に捉えると、打球は弾丸ライナーで左中