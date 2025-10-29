奥野壮と豊田裕大がダブル主演を務める2026年1月スタートのドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』（フジテレビ系）より、曽野舜太、押田岳、中村優一の続投、新キャストとして中川翼、岡本夏美、加藤ローサ、山中崇らの出演が発表。併せて、キービジュアルも初公開された。【写真】棗（奥野壮）が斗真（豊田裕大）を抱きしめる『コスラバ』Season2キービジュアル『コスメティック・プレイラバー』は、電子コミック大