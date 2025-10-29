オーディオテクニカは、開放型ヘッドホンのフラッグシップモデル「ATH-ADX7000」を2025年10月31日（金）に発売します。公式オンラインストアでの販売価格は55万8800円（税込）。 「ATH-ADX7000」 あわせて、オーディオテクニカ製ヘッドホンに対応する専用ハードケース「AT-HPC3」（1万1880円／税込）も同日発売されます。 記事のポイント 1974年よりヘッドホンを作ってきたオーディオテクニカならではの技術が詰まっ