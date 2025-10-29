中部メイカン（岐阜市）は10月10日、名古屋中小企業振興会館で「2025年秋季展示会」を開催した。当日は、取引先関係者約300人が来場。メーカー172社（ドライ121社、チルド34社、酒類14社、その他3社）が出展し、今秋冬の新商品や注力商品の提案を行った。中部メイカンオリジナル企画コーナーでは、今年が「昭和100年」に当たることにちなみ、特製年表で国内外の社会情勢やトピック、各年に発売された商品などを網羅。商品紹介コー