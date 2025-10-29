自民党群馬県連と公明党群馬県本部の幹部が２８日、今後の国政選での選挙協力について意見交換し、公明側が「現状では難しい」と難色を示したことが分かった。両党県組織の関係者が明らかにした。最終的な判断ではないが、結論は県内の選挙情勢に大きな影響を与えそうだ。公明の判断の背景には、自民と日本維新の会が衆院議員の定数１割削減で合意したことがある。公明は比例選を選挙戦略の中心に据えており、比例を中心とした