◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)卓球の国際大会・WTTチャンピオンズ モンペリエが開幕。女子シングルスでは大会初日の現地時間28日、伊藤美誠選手と橋本帆乃香選手が1回戦に登場しました。第7シードの伊藤選手(世界ランク9位)は、初戦でルーマニアのサマラ選手(同31位)と対戦。第1ゲームこそ落とすも、第2＆3ゲームは相手に一度もリードを許さずに圧倒します。しかし第4ゲームから暗転。中盤か