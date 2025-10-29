関西エアポート神戸は、神戸空港第1ターミナルに「なか卯 神戸空港店」を10月29日をオープンした。牛丼、親子丼、うどんなどのほか、朝食メニューも用意している。場所は第1ターミナルビル3階一般エリア。営業時間は午前6時半から午後9時まで（ラストオーダーは午後8時半）。