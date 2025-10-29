タイガーエア・台湾は、茨城〜台北/桃園線を10月26日から運休した。木・日曜の週2往復を運航していた。理由は、3月から台北への到着時間が午後6時ごろから午後11時ごろへの変更に伴う利便性の低下・7月の大災害のうわさによる搭乗率の低下と、パオロット不足による路線の再編成を挙げている。