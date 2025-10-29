日本航空（JAL）は、Mizkan（ミツカン）と共同で、中部国際空港の国際線「サクララウンジ」で「フルーティズりんご酢シャインマスカット」を10月28日から11月10日まで提供している。「フルーティス」は、日本各地の豊かな自然が育んだ名産フルーツを、おいしく健康的に飲むことができるビネガードリンク。「フルーティスりんご酢シャインマスカット」では、りんご酢をベースに長野県産のシャインマスカット果汁を加えた。提供場所